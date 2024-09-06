ارتفاع أسعار النفط بدعم من ضعف الدولار وتأجيل زيادات إنتاج أوبك+

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وسط تقييم المستثمرين لسحب كبير من مخزونات الخام الأمريكية وإرجاء زيادات إنتاج تحالف أوبك+، وذلك في ظل بيانات توظيف أمريكية متباينة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 19 سنتاً، أو بنسبة 0.26%، لتصل إلى 72.88 دولاراً بحلول الساعة 00:10 بتوقيت جرينتش. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 22 سنتاً، أو بنسبة 0.32%، لتصل إلى 69.37 دولاراً.

وقال دانييل هاينز، المحلل لدى "إيه.إن.زد"، إن "أسعار النفط الخام ارتفعت قليلاً بعدما تلاشت المؤشرات الداعمة للصعود مع المؤشرات الهبوطية التي سيطرت على السوق في الأيام الماضية"، مضيفاً أن ضعف الدولار يدعم أيضاً أسعار السلع الأساسية.

وانخفض خام برنت بمقدار سنت واحد عند التسوية أمس الخميس إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو 2023، وهبط خام غرب تكساس بمقدار خمسة سنتات إلى أدنى مستوى إغلاق منذ ديسمبر 2023 بعد أن أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت إلى أدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي. وتراجعت المخزونات بمقدار 6.9 مليون برميل إلى 418.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى هبوط قدره 993 ألف برميل.

وتلقت الأسعار دعماً من إعلان تحالف أوبك+ أمس الخميس عن اتفاق الدول الأعضاء على تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في أكتوبر ونوفمبر. وأضاف التحالف أنه قد يعلق تنفيذ الزيادة لفترة أطول أو يتراجع عنها إذا لزم الأمر.

وقدمت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية بعض الطمأنينة بشأن متانة الاقتصاد لسوق تبحث عن مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وألقت الإشارات المتضاربة من مؤشرات سوق العمل بظلالها على الدولار الذي استقر قرب أدنى مستوى في أسبوع قبل صدور بيانات وظائف مهمة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الدولار يجعل النفط أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

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