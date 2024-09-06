جيه.بي مورجان يتوقع أن يبقي تحالف أوبك+ على مستويات إنتاجه الحالية لعام آخر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع بنك جيه.بي مورجان في مذكرة أمس الخميس أن يبقي تحالف أوبك+ على مستويات إنتاجه الحالية لمدة عام آخر على الأقل، بما سيجعل سعر خام برنت يسجل في المتوسط 75 دولارا في 2025.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ضمن التحالف المعروف باسم أوبك+، أمس الخميس إنهم اتفقوا على إرجاء زيادة إنتاج النفط المخطط لها في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر وإنهم قد يعلقونها لما هو أبعد من ذلك أو يتراجعون عنها إذا لزم الأمر.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي وصلت فيه أسعار خام برنت لأدنى مستوى في 14 شهرا دون 73 دولارا للبرميل بسبب مخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة والصين وارتفاع محتمل في الإمدادات من ليبيا.

وقال جيه.بي مورجان إن فرصة الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج تبددت الآن وإنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2025.

وأضاف البنك "60 دولارا ليس سعرا جيدا للمنتجين ولا المستهلكين، وستحتاج أوبك إلى خفض أعمق للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، إذا كان التحالف سيلتزم بإدارة السوق".

وقال جيه.بي مورجان إن السوق تبحث الآن عن نقطة سعرية تمنع أوبك+ من تقديم إمدادات غير ضرورية بسبب الطلب المتوقع أن يكون أضعف بشكل كبير في 2025.

وفي انعكاس للتراجع الأحدث في أسعار النفط، خفض البنك توقعاته لأسعار النفط في الربع الأخير من 2024 إلى 80 دولارا للبرميل من 85 دولارا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز