استقرار أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية وتأثيرها على الفائدة

المصدر: رويترز

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لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي قد توفر المزيد من المؤشرات حول حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 2497.47 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:22 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1% إلى 2527.60 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب غالبًا ما ترتفع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، كما يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف في يوليو، مما يشير إلى ضعف سوق العمل. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الانخفاض وحده كافيًا لتبرير خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الشهر.

وسيكون تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره غدًا الجمعة حاسمًا لتوقعات قرارات المركزي الأمريكي.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: "إذا جاءت أرقام الوظائف غير الزراعية أقل من التقديرات، فإن هذا سيعزز التوقعات بخفض بمقدار 50 نقطة أساس، مما قد يؤثر سلبًا على الدولار ويدعم الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 28.32 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.8% إلى 909.47 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 934.83 دولار.

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