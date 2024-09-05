استقرار أسعار النفط وسط تقييم المتعاملين لضعف الطلب والإرجاء المحتمل لزيادة إنتاج أوبك+

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أسعار النفط استقرارا في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد موجة بيع خلال الليل، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم ضعف الطلب إلى جانب الإرجاء المحتمل لدخولٍ مزمع لمزيد من الإمدادات إلى السوق الشهر المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تسعة سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 72.79 دولار بحلول الساعة 0002 بتوقيت جرينتش بعد أن هوت 1.42 بالمئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 12 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 69.32 دولار بعد انخفاضها 1.62 بالمئة أمس الأربعاء.

وتراجع الخامان دولارا عند التسوية أمس الأربعاء.

وقالت أربعة مصادر من مجموعة أوبك+ لرويترز أمس الأربعاء إن المجموعة تناقش تأجيل زيادة إنتاج النفط التي من المزمع أن تبدأ في أكتوبر تشرين الأول بعد أن هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في الثالث من سبتمبر .

وفي الأسبوع الماضي، بدا أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، ضمن مجموعة أوبك+، عازمون على المضي في زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر في إطار خطة للإلغاء التدريجي لأحدث التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

لكن انتهاء نزاعٍ عطّل صادرات ليبية إلى جانب ضعف الطلب الصيني يدفع المجموعة إلى إعادة النظر.

وفي غضون ذلك، تراجعت مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقا لما نقلته مصادر في السوق أمس الأربعاء عن بيانات معهد البترول الأمريكي.

وأظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام هبطت 7.431 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، حسبما ذكرت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره مليون برميل.

وتترقب السوق البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط الأمريكية التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة عند الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز