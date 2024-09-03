المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني تلقي بظلالها على أسعار النفط وسط تعطل الإمدادات الليبية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار خام برنت خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ طغت المخاوف من انخفاض الطلب بفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني على تأثير إغلاق منشآت إنتاج النفط في ليبيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا، أو 0.48%، إلى 77.15 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:56 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، الذي لم تكن له تسوية أمس الإثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، بمقدار 28 سنتًا عن إغلاق يوم الجمعة ليصل إلى 73.55 دولارًا.

وقال وارين باترسون من آي.إن.جي: "يظل النفط تحت ضغط في ظل استمرار المخاوف بشأن الطلب الصيني. ولم تكن البيانات الضعيفة لمؤشر مديري المشتريات، التي جاءت أضعف من المتوقع، كافية لتخفيف هذه المخاوف".

وسجل مؤشر مديري المشتريات في الصين أدنى مستوى له في ستة أشهر في أغسطس. كما سجلت الصين أمس الإثنين أول انخفاض في طلبيات التصدير الجديدة خلال ثمانية أشهر في يوليو، وأعلنت أن أسعار المساكن الجديدة نمت في أغسطس بأضعف وتيرة هذا العام.

وأضاف باترسون: "من الواضح أن هذه التوترات بشأن الطلب تعوض تأثير تعطل الإمدادات من ليبيا".

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها استضافت محادثات في طرابلس أمس الإثنين لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط، والذي انخفض إلى أقل من نصف مستواه المعتاد.

وذكرت البعثة أن المشاركين توصلوا إلى "تفاهمات هامة".

وأضافت: "اتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن تستكمل المشاورات يوم غد بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق".

وقال ستة مهندسين لرويترز إن صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانئ ليبية رئيسية، وإن الإنتاج لا يزال منخفضًا في أنحاء البلاد.

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتبارًا من يوم أمس.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلًا على 591 ألف برميل يوميًا بحلول 28 أغسطس، بعد أن كان نحو 959 ألف برميل يوميًا في 26 أغسطس. وبلغ الإنتاج نحو 1.28 مليون برميل يوميًا في 20 يوليو.

ومن المقرر أن تزيد ثماني دول في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، وهي خطة قالت مصادر في القطاع إنها ستمضي قدمًا على الأرجح بغض النظر عن مخاوف الطلب.

وأظهر مسح لرويترز أمس الإثنين انخفاض إنتاج النفط العالمي الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير.

وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم أمس في البحر الأحمر قبالة اليمن، وإن لم تلحق بهما أضرار كبيرة. وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن الهجوم على إحدى الناقلتين.

كما أوقفت مصفاة "جازبروم نفت" الروسية في موسكو العمليات في إحدى وحداتها لإجراء إصلاحات. واندلع حريق يوم الأحد بعد ضربة بطائرة مسيرة للمصفاة التي عالجت 11.6 مليون طن من النفط الخام العام الماضي.

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