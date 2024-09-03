الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب المتداولين بيانات اقتصادية

المصدر: رويترز

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استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين واليورو اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستؤثر على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1060 دولار، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى خلال أسبوعين البالغ 1.1042 دولار الذي لامسه في الجلسة السابقة.

وانخفض الين إلى 147.10 دولار خلال التعاملات المبكرة، وهو ما يقترب من أدنى مستوى في أسبوعين عند 147.16 والذي سجله أمس الاثنين.

وسيركز المستثمرون هذا الأسبوع على بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الشهر الماضي البدء الوشيك في خفض أسعار الفائدة، في إشارة إلى مخاوف إزاء سوق العمل.

وقبل ذلك تصدر بيانات الوظائف الشاغرة غدا الأربعاء وتقرير طلبات إعانة البطالة يوم الخميس، والتي ستكون في دائرة الضوء.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع فرصة بنسبة 69 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 17 و18 سبتمبر أيلول، مع فرصة بنسبة 31 بالمئة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 101.69 في التعاملات المبكرة، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 101.79 الذي لامسه أمس الاثنين.

ونزل المؤشر 2.2 بالمئة في أغسطس وسط توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.31425 دولار في التعاملات المبكرة. وانخفض الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.6782 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.6223 دولار.

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