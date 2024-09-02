الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو

المصدر: رويترز

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صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو اليوم الاثنين مع تراجع الرهانات على تبني مسار تيسير نقدي حاد في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المتداولون صدور تقرير الوظائف الأمريكي هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 21 أغسطس أمام الين، بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس آب بعد بيانات أظهرت عدم حدوث تراجع يذكر في معدل التضخم، مما قلل من احتمالية أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 33 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر ، مقابل احتمال بنسبة 67 بالمئة أن يخفضها 25 نقطة. وقبل أسبوع رجح المتداولون الاحتمال الأول بنسبة 36 بالمئة.

وارتفع الدولار بنحو 0.27 بالمئة إلى 146.60 ين قبل أن يتراجع إلى 146.04 ين في التعاملات الصباحية بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش.

وصعد مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية إلى 101.79 نقطة في بداية التداولات في آسيا، وهو مستوى لم يشهده منذ 20 أغسطس.

وسجل المؤشر 101.72 نقطة في أحدث التداولات.

وتراجع اليورو إلى 1.1042 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس قبل أن يجري تداوله عند 1.1046 دولار.

وقال محللون إن عطلة رسمية في الولايات المتحدة اليوم الاثنين تؤثر على أداء الدولار، لكن ستشهد الأيام القليلة المقبلة صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية منها بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

ولن يجري التداول على سندات الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين بالتزامن مع العطلة الرسمية، لكن العائد على السندات لأجل عشر سنوات بلغ 3.9110 بالمئة بعد ارتفاع بلغ 4.4 نقطة أساس يوم الجمعة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.31255 دولار، بالقرب من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 1.31095 دولار، وهو الأضعف منذ 23 أغسطس .

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