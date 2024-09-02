استقرار أسعار الذهب وسط توقعات بخفض أقل للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن هبطت بنسبة 1% في الجلسة السابقة، وذلك بعد أن أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يتجه لخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعًا هذا الشهر.

وبحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2502.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 2494.15 دولار يوم الجمعة. ومع ذلك، سجل الذهب مكاسب شهرية في أغسطس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2535 دولارًا.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفع بقوة في يوليو، مما يتعارض مع توقعات خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الشهر. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.1% في يونيو.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر. ويرى المتداولون حاليًا احتمالات بنسبة 67% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، واحتمالات بنسبة 33% لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 28.89 دولار للأوقية. واستقر البلاتين تقريبًا عند 926.80 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 968.18 دولار للأوقية.

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