أسهم أوروبا عند أعلى مستوى على الإطلاق وسط توقعات بخفض المركزي الأوروبي للفائدة

المصدر: رويترز

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صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الجمعة وأنهت شهرا مضطربا على ارتفاع بعد أن أدى هبوط كبير في التضخم في منطقة اليورو إلى تعزيز توقعات السوق بخفض الفائدة في سبتمبر .

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة منهيا التداولات فوق 525 نقطة لأول مرة بعد أن لامس مستوى قياسيا مرتفعا خلال التعاملات عند 526.66 نقطة. وتقدم المؤشر 1.2 بالمئة في أغسطس محققا زيادة للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت قراءة أولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن التضخم هبط في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة إلى 2.2 بالمئة في أغسطس ، وهي أبطأ وتيرة له منذ يوليو 2021، ليقترب من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة.

وعززت البيانات توقعات حالية بأن يخفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه في سبتمبر .

ورفعت أيضا بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة المعنويات وسط تطلع الأسواق إلى أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هو الآخر الفائدة الشهر المقبل.

وجاء قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة على رأس أفضل القطاعات أداء إذ صعد 1.4 بالمئة، تلاه المؤشر الخاص بأسهم البنوك بزيادة 0.8 بالمئة.

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