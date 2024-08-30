تراجع التضخم في إيطاليا بأكثر من التوقعات

المصدر: رويترز

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أعلن مكتب الإحصاء الإيطالي اليوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في إيطاليا خلال الشهر الحالي بأقل من معدل ارتفاعه خلال الشهر الماضي، في حين تراجع معدل البطالة إلى أقل مستوياته منذ مارس 2008.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أغسطس الحالي بنسبة 1ر1% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر1% خلال تيوليو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر1%.

في الوقت نفسه تراجعت أسعار منتجات الطاقة غير المسعرة بنسبة 6ر8% سنويا خلال الشهر الحالي، بعد تراجعها بنسبة 6% خلال الشهر الماضي. وتراجعت أسعار السلع المعمرة بنسبة 8ر1% وهو ما ساهم في تراجع معدل التضخم بشكل عام.

في المقابل ارتفعت أسعار منتجات الطاقة المسعرة بنسبة 14% بعد ارتفاعها بنسبة 7ر11% خلال الشهر الماضي.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم خلال أغسطس 2ر0% في حين كان المحللون يتوقعون 3ر0% شهريا.

وبلغ معدل التضخم وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال الشهر الحالي 3ر1% مقابل 6ر1% خلال الشهر الماضي. وبلغ تراجع المؤشر الموحد بنسبة 1ر0% شهريا.

وعلى صعيد آخر بلغ معدل البطالة خلال تموز/يوليو 5ر6% وهو أقل مستوى له منذ آذار/مارس 2008، عندما سجل 4ر6% مقابل 9ر6% في حزيران/يونيو. في الوقت نفسه سجل معدل التوظيف ارتفاعا طفيفا إلى 3ر62% خلال الشهر الماضي مقابل 2ر62% خلال الشهر السابق.

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