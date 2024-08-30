النفط يتراجع وسط مخاوف الطلب واحتمال زيادة أوبك+ للإمدادات

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط مخاوف تتعلق بالطلب واحتمال زيادة الإمدادات من تحالف أوبك+، لكن انقطاعات الإنتاج في ليبيا حدت من الخسائر.

وقالت ستة مصادر في تحالف أوبك+ لرويترز إن من المرجح أن يمضي التحالف في زيادة إنتاج النفط التدريجية المخطط لها اعتبارا من أكتوبر ، وذلك في وقت ستعادل فيه انقطاعات من ليبيا وتعهدات بخفض الإنتاج من قبل بعض الدول الأعضاء لتعويض إنتاج زائد تأثير تباطؤ الطلب.

وبحلول الساعة 1419 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر والتي ينتهي أجلها اليوم الجمعة 1.04 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 78.90 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 73.76 دولارا.

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