الدولار يصعد بعد بيانات التضخم

المصدر: رويترز

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صعد الدولار الأمريكي اليوم الجمعة بعدما جاءت بيانات التضخم الأمريكية المهمة متماشية مع التوقعات، وهو ما يعزز التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بما يتماشى مع التوقعات، وذلك بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 بالمئة في يونيو .وخلال 12 شهرا نهايتها يوليو ، صعد المؤشر 2.5 بالمئة بما يتطابق مع الزيادة في يونيو .

وصعد إنفاق المستهلكين أيضا 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في يونيو .

وعزز الدولار مكاسبه مقابل الين بعد البيانات ليبلغ 145.72 ين ليرتفع بذلك 0.5 بالمئة، بينما صعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 101.55 نقطة.

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