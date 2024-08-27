استقرار وول ستريت في انتظار البيانات الاقتصادية

المصدر: نيويورك - وكالات

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استقرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الثلاثاء وسط حالة حذر هيمنت على التداولات قبل بيانات اقتصادية حاسمة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 54.24 نقطة، أو 0.13 بالمئة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 13.95 نقطة، أو 0.25 بالمئة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 70.24 نقطة، أو 0.40 بالمئة.

وتحاول الأسهم أيضاً إيجاد موطئ قدم مستقر بعد بداية قاسية للشهر. ومع ذلك، أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً، بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إلى أن الخطوة التالية للبنك المركزي ستكون خفض أسعار الفائدة القياسية. ولم يحدد باول متى أو إلى أي مدى سيتم خفض أسعار الفائدة.

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