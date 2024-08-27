الأسهم اليابانية ترتفع بدعم من أسهم شركات التصدير إثر تراجع الين

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني الثلاثاء، إذ ساهم توقف صعود الين في دعم الأسهم المرتبطة بالصادرات، مما محا أثر الخسائر المبكرة الناتجة عن انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا.

وارتفع نيكاي 0.5 بالمئة ليغلق عند 38288.62 نقطة، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 بالمئة إلى 2680.8 نقطة.

وقضى نيكاي معظم الجلسة في تراجع مقتفياً أثر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك وسط ترقب المستثمرين حول العالم لصدور التقرير الفصلي لشركة إنفيديا العملاقة للذكاء الاصطناعي غداً الأربعاء.

وتحسنت معنويات المستثمرين مع توقف صعود الين، مما دفعهم إلى إعادة شراء الأسهم المرتبطة بالصادرات التي تكبدت خسائر في الجلسة السابقة عندما وصلت العملة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 143.45 يناً لكل دولار.

وارتفع سهم مجموعة سوني 2.8 بالمئة فيما ارتفع سهما هوندا موتور وتويوتا موتور 1.8 بالمئة.

وتقلصت خسائر الأسهم المرتبطة بالرقائق في أواخر المعاملات رغم أنها ظلت تمثل ضغطاً على نيكاي. وهبطت أسهم شركات كبيرة مثل طوكيو إلكترون بنحو واحد بالمئة وأسهم أدفانتست، التي تعتبر إنفيديا ضمن عملائها، 1.6 بالمئة.

وهوى سهم ليزرتك كورب 4.3 بالمئة ليصبح الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية.

وتلقى نيكاي الدفعة الأكبر من ارتفاع سهم فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو 0.6 بالمئة وتشوجاي للصناعات الدوائية 3.3 بالمئة.

ومن بين القطاعات البالغ عددها 33 المدرجة في بورصة طوكيو، ارتفع قطاع التعدين 2.2 بالمئة وقطاع النفط والفحم 1.6 بالمئة بعد صعود أسعار النفط الليلة الماضية وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات.

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