جولدمان ساكس يقلص 5 دولارات من توقعاته لمتوسط سعر برميل برنت في 2025

المصدر: رويترز

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خفض جولدمان ساكس توقعاته لمتوسط ​​سعر خام برنت في 2025 ونطاق تحركاته السعرية خمسة دولارات للبرميل، مرجحا تأثر السوق بالزيادات التي لم تكن متوقعة لمخزونات النفط وفتور الطلب الصيني.

وقال البنك في مذكرة يوم الاثنين إنه خفض نطاق التحركات السعرية لخام برنت ليكون بين 70 و85 دولارا للبرميل، وتوقع أن يكون متوسط ​​سعره 77 دولارا للبرميل في 2025 انخفاضا من 82 دولارا.

وقال جولدمان ساكس إن الإمدادات الأمريكية تفوق التوقعات، فيما تباطأ نمو الطلب في الصين، لكنه أضاف أن مما يكبح نزول الأسعار الطلب في الهند وانخفاض أسعار الفائدة من بين عوامل أخرى.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل إلى 1.78 مليون برميل يوميا من 1.85 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.

وقال جولدمان "ما زلنا نفترض أن أوبك سترفع الإنتاج في الربع الرابع".

تتبنى مجموعة أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء منهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق، ومعظمها سارية حتى نهاية 2025.

وفي الأول من أغسطس آب، أكدت أوبك+ خطة لبدء التخلي عن أحدث شريحة من التخفيضات البالغ حجمها 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول، مع التنويه إلى من أنه من الممكن إيقافها مؤقتا أو قلب مسارها إذا لزم الأمر.

وتوقفت مسيرة صعود أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وتراجعت يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بأكثر من سبعة بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة على خلفية مخاوف حيال الإمدادات بسبب القلق من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق حقول نفط ليبية.

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