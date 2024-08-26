"إكسون موبيل" تتوقع استمرار الطلب على النفط عند مستوياته الحالية حتى 2050

المصدر: د ب أ

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تتوقع شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل كورب استمرار الطلب العالمي على النفط حتى عام 2050 عند مستوياته الحالية وربما أكثر قليلاً، وهو ما يجعل من الصعب وصول العالم إلى هدف صفر انبعاثات كربونية بحلول منتصف القرن الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إكسون موبيل قولها في تقريرها السنوي إن الطلب العالمي سيظل حتى فوق 100 مليون برميل يوميا حتى 2050 مدعوماً بنمو الاستخدام الصناعي مثل منتجات اللدائن وعمليات النقل الثقيل.

من ناحيتها، تقول وكالة الطاقة الدولية إنه يجب خفض الطلب العالمي على النفط بنسبة 75% إلى 24 مليون برميل يومياً بحلول 2050 حتى لا ترتفع درجة حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية عن مستوياتها قبل انتشار الصناعة.

وقال كريس بيردسال مدير الاقتصادات والطاقة في إكسون موبيل إن وكالة الطاقة الدولية تقول كما نقول إن العالم لا يسير على الطريق الصحيح نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، مضيفاً: "علينا أن نكون واضحين تمامًا بشأن المسار الذي يسلكه العالم، وإلا فإننا نخدع أنفسنا".

في الوقت نفسه، تتوقع إكسون بدء تراجع الانبعاثات الغازية في العالم بحلول 2030 مع استمرار نمو مصادر الطاقة المتجددة، وستنخفض هذه الانبعاثات بنسبة 25% بحلول 2050، وهو انخفاض قد لا يكفي لمنع التغير المناخي بصورة كبيرة.

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