أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بعد تصريحات تدعم خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر

المصدر: رويترز

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أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قرب أعلى مستوياته التي بلغها خلال الجلسة وسط مكاسب واسعة النطاق اليوم الجمعة، مع ارتفاع الأسواق العالمية بعد أن صرح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بأن "الوقت قد حان" لخفض أسعار الفائدة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 518.13 نقطة عند الإغلاق، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وفي حديثه خلال ندوة اقتصادية في جاكسون هول بالولايات المتحدة، أيد باول بشكل صريح تيسير السياسة النقدية في المستقبل القريب قائلا إنه لن يقبل بمزيد من الشح في سوق العمل وعبر عن ثقته في أن التضخم يقترب من المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.

ويبدو أن المستثمرين على يقين من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إذ يرى نحو 65.5 بالمئة فرصة لخفضها 25 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وقفز قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 1.3 بالمئة ليبلغ أعلى مستوى في 18 شهرا، كما صعد قطاع المرافق واحدا بالمئة.

وسجلت أغلب البورصات الأوروبية مكاسب.

إلا أن المؤشر الفرعي للتكنولوجيا خالف الاتجاه لينخفض 0.6 بالمئة متأثرا بتراجع 1.7 بالمئة لسهم شركة إيه.إس.إم.إل الهولندية.

في غضون ذلك، أظهر تقرير لرويترز أن عددا متزايدا من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يؤيدون خفضا آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر وأن أي مفاجآت كبرى في البيانات الصادرة خلال الأسابيع المقبلة هي فقط التي قد تؤخر هذه الخطوة.

وارتفع سهم إيه.إل.كيه-أبيلو 12.2 بالمئة إلى صدارة المؤشر ستوكس 600، بعد أن تجاوزت إيرادات الشركة الدنمركية لأدوية الحساسية تقديرات الربع الثاني ورفعت توقعاتها للعام بأكمله.

وأنهى سهم نستله على ارتفاع 0.1 بالمئة بعد أن هبط بنحو أربعة بالمئة خلال اليوم. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لصناعة الأغذية في العالم مارك شنايدر أقيل من منصبه في خطوة مفاجئة نتيجة ضعف أداء المجموعة.

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