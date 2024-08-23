الذهب يرتفع 1% بعد تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بخفض الفائدة في سبتمبر

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التي أشار فيها إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2508.88 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1442 بتوقيت جرينتش لكنه ظل أقل من مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولارا سجله يوم الثلاثاء.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2546.20 دولارا.

وقال باول إن "الوقت قد حان" ليخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وإن التضخم أصبح قريبا من هدف البنك البالغ اثنين بالمئة، في دعم صريح لتيسير السياسة النقدية في وقت قريب.

وهبط مؤشر الدولار 0.6 بالمئة كما نزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عقب خطاب باول، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تاي وونغ وهو متداول مستقل في المعادن في نيويورك "تتفاعل أسواق الأصول جيدا على الأقل مبدئيا مع تعليق باول الذي ينطوي على نهاية مفتوحة إلى حد ما بأن الوقت قد حان لتعديل السياسة".

وأضاف "من المتوقع أن يواصل الذهب ارتفاعه قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي في سبتمبر".

وقال أليكس إبكاريان الرئيس التنفيذي للعمليات في أليجينس جولد إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة قد تدفع الذهب إلى نطاق بين 2550 و2600 دولار.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتداولون بنسبة 67.5 بالمئة خفضا بواقع 25 نقطة أساس الشهر المقبل في حين يتوقع 32.5 بالمئة خفضا أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 29.60 دولارا للأوقية، وارتفعت 2.1 بالمئة تقريبا خلال الأسبوع.

وصعد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 958.35 دولارا، كما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 947.50 دولارا.

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