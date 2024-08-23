النفط يرتفع أكثر من 1% لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع منخفضا وسط مخاوف الطلب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الجمعة مع تراجع الدولار لكنها لا تزال تتجه لإنهاء الأسبوع على تراجع إذ أثارت تعديلات بالخفض لبيانات التوظيف الأمريكية مخاوف بشأن متانة اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم، كما هدّأت المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة المخاوف بشأن الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا أو 1.23 بالمئة إلى 78.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1323 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار أو 1.45 بالمئة إلى 74.07 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع، في حين خسر خام غرب تكساس الوسيط أكثر من ثلاثة بالمئة.

وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير كانون الثاني في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن عدلت الحكومة الأمريكية بشكل كبير تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب الأعمال في البلاد هذا العام حتى مارس .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز