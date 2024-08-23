وول ستريت تفتح مرتفعة مع ترقب المستثمرين خطاب باول

المصدر: رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول بحثا عن أدلة على وتيرة خفض الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 166.3 نقطة أو 0.41 بالمئة إلى 40879.12 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 31.8 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 5602.49 نقطة. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 153.4 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 17772.727 نقطة.

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