أسعار الذهب تشهد ارتفاعاً طفيفاً ولكنها تتجه نحو انخفاض أسبوعي

المصدر: رويترز

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صعدت أسعار الذهب قليلاً اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي رغم وصولها لمستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق، وذلك وسط تعافي الدولار وعوائد سندات الخزانة قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، والتي قد توفر مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2488.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2524.30 دولار.

وتراجعت الأسعار بنحو 1% هذا الأسبوع بعدما سجلت مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 2531.60 دولار يوم الثلاثاء. ويأتي الانخفاض الأسبوعي على خلفية ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد زيادة غير متوقعة في معدل البطالة.

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد، إن "بقاء الذهب دون مستوى 2500 دولار قد يكون مؤقتاً، إذ أن أساسيات السوق تبدو داعمة للمعدن الثمين".

ويترقب المتعاملون تصريحات باول المقررة عند الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 29.03 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 950.55 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 926.75 دولار.

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