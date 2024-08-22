أسعار الذهب تتراجع من ذروتها التاريخية وسط تقلبات الدولار

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن تخلت عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع. جاء هذا الانخفاض وسط ارتفاع الدولار، وذلك قبيل نشر بيانات للوظائف في الولايات المتحدة وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قد يوفر مزيداً من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.

في المعاملات الفورية، هبط الذهب بنسبة 0.5% إلى 2500.65 دولار للأوقية بحلول الساعة 0243 بتوقيت جرينتش، ليتداول دون أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الثلاثاء وبلغ 2531.60 دولار. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 2537.10 دولار.

وأشار إيليا سبيفاك، خبير الاقتصاد الكلي العالمي لدى "تيستيلايف"، إلى أن السوق شهدت تقلبات بين مكاسب وخسائر طفيفة مؤخراً، مما يدل على مرحلة من التماسك.

وقاب: "من محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي ليوليو، يتضح أن البنك جاهز لخفض أسعار الفائدة... يتعين على البنك المركزي الآن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة، وإلا فإنه سيكون قد بالغ في تشديد سياسته النقدية، مما قد يلحق ضرراً بالاقتصاد دون مبرر".

وبعد أن لامس، أمس الأربعاء، أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% عقب نشر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي عُقد يومي 30 و31 يوليو، والذي أظهر ميل المسؤولين بقوة لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وعادة ما تعزز بيئة أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ويراقب المستثمرون حالياً ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي تبدأ اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتحدث فيها رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول غداً الجمعة. كما تترقب السوق أيضاً بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة التي من المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 29.37 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.41% إلى 959.76 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 948.55 دولار.

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