توقعات خفض الفائدة في أمريكا توقف التراجع الحاد لأسعار النفط

المصدر: رويترز

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توقفت موجة بيع حادة للنفط الخام اليوم الخميس بعد أن محت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة أثر مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 76.08 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 71.88 دولار للبرميل عند الساعة 0036 بتوقيت جرينتش. وخسر العقدان أكثر من دولار بما يتجاوز واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

ولامس خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير شباط أمس الأربعاء بعد أن أظهرت إحصاءات معدلة للتوظيف في الولايات المتحدة عددا أقل من الوظائف مقارنة بتقارير سابقة، إلى جانب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومحت بيانات الوظائف المعدلة أثر الدعم الناجم عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

وخلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، توقف الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط الليلة الماضية وسط تركيز الأسواق على احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأمد القريب.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عقده المركزي الأمريكي في نهاية يوليو تموز أن المجلس في طريقه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول بعد أن رجحت "أغلبية كبيرة" من المسؤولين مثل هذا الإجراء.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وظلت المخاطر الجيوسياسية تحظى أيضا باهتمام المستثمرين.

وفي الشرق الأوسط، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن، ووصف المحادثات المرتقبة في القاهرة بأنها حاسمة.

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