رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا تصل إلى 36.3% اعتباراً من نوفمبر

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، حيث تم تعديل الرسوم الجمركية المقترحة، على كل من شركة شنغهاي لصناعة السيارات(سايك) المصنعة لسيارات إم جي وشركة جيلي الأم لشركة فولفو كار وشركة بي واي دي ، حيث ستواجه كل منها رسوما جمركية إضافية بنسبة 3ر36% و 3ر19 % و 17 % على التوالي ، وجميعا أقل قليلا مما أعلن عن فرضه سابقا.

كما تم تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات تسلا المصنعة في الصين إلى 9% فقط، وقالت بلومبرج إن التكتل كشف للمسؤولين عن أحدث تحركاته لمحاولة مواجهةالدعم الذي تقدمه بكين للصناعة ، وقال مسؤولون إنهم سيواصلون التشاور مع الشركات المصنعة قبل تصويت الدول الأعضاء على الرسوم الجمركية المقرر أن تبدأ بحلول نوفمبر المقبل.

وأخطر شركات صناعة السيارات بمسودة خطة للمضي قدما في فرض رسوم جمركية طويلة الأجل على السيارات الكهربائية المشحونة من تلك الدولة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن مسودة خطة لفرض رسوم جمركية طويلة الأجل لمواجهة دعم السيارات الكهربائية الصينية، بعد فرضها رسوم مؤقتة في 4 يوليو الماضي، وأرسلت المفوضية مسودة قرارها إلى الشركات المتأثرة بهذا القرار والحكومة الصينية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية اليوم الثلاثاء، إنها لم تعد تنوي فرض الرسوم بأثر رجعي.

وقال مسؤول في المفوضية، إن هذا يعني أن التكتل لن يحصل الرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضت في يوليو الماضي.

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