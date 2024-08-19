أسعار النفط تنخفض مع مخاوف من الطلب الصيني وتقدم محادثات الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، بسبب المخاوف من ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط. في الوقت ذاته، يراقب المستثمرون تقدم محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر على مخاطر الإمدادات.

وبحلول الساعة 00:32 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا أو 0.2% إلى 79.55 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتًا أو 0.2% إلى 76.52 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد انخفضا نحو 2% يوم الجمعة الماضي، بسبب تخفيف المستثمرين لتوقعاتهم بشأن نمو الطلب من الصين. ومع ذلك، أنهيا الأسبوع دون تغيير كبير عن الأسبوع السابق، بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم وقوة الإنفاق في قطاع التجزئة.

قال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس إن.إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية: "المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب في الصين أدت إلى موجة بيع"، مضيفًا أن اقتراب نهاية موسم ذروة القيادة خلال الصيف في الولايات المتحدة ساهم أيضًا في هذا الانخفاض. وأضاف: "التوترات في الشرق الأوسط وتصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تشكل مخاطر على الإمدادات، تدعم السوق".

وأظهرت بيانات من الصين يوم الخميس أن اقتصادها فقد زخمه في يوليو، مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات، وتباطؤ الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات البطالة. أثار ذلك مخاوف بين المتعاملين بشأن تراجع الطلب من الصين، حيث خفضت المصافي بشكل حاد معدلات معالجة الخام الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب على الوقود.

في هذه الأثناء، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل يوم الأحد في جولة جديدة في الشرق الأوسط للضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لكن حركة حماس أثارت الشكوك حول المهمة باتهام إسرائيل بتقويض الجهود.

ولم تنجح الدول الوسيطة، قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى الآن في تضييق هوة الخلافات بما يكفي للتوصل إلى اتفاق، واستمر العنف بلا هوادة في غزة يوم الأحد.

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