استقرار أسعار الذهب بدعم آمال خفض الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار الذهب، اليوم، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فيما يترقب المتداولون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل للحصول على إشارات حول حجم الخفض.

واستقر الذهب تقريباً في المعاملات الفورية عند 2455.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0618 بتوقيت غرينتش، لكنه ارتفع بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2493.00 دولاراً.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى شركة كيه.سي.إم تريد: "لا تزال توقعات ارتفاع أسعار الذهب قائمة في ظل الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة العالمية. ولا يزال المعدن النفيس بصدد تحقيق صعود محتمل إلى 2500 دولار".

وأضاف: "لكن في غياب زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، قد يتطلب الأمر تراجع الدولار وعوائد السندات حتى يصل الذهب إلى مستوى 2500 دولار".

وقضت البيانات الاقتصادية الأمريكية، هذا الأسبوع، على المخاوف بشأن ركود محتمل، لكن المتداولين على ثقة بأن الاحتياطي الاتحادي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص تكلفة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي حول السياسة النقدية لشهر يوليو يوم الأربعاء، وسيتحدث باول عن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل في ندوة جاكسون هول.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 28.19 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 954.25 دولاراً، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوعين أمس، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 941.78 دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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