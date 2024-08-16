محافظ البنك المركزي الأسترالي: من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة

المصدر: د ب أ

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صرحت محافظ البنك المركزي الأسترالي ميشيل بولوك، اليوم الجمعة، بأن البنك لا يرى حتى الآن تيسير السياسة النقدية، نظرا لاستمرار التضخم الذي لن يعود إلى النسبة المستهدفة إلا في أواخر العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بولوك قولها في بيان افتتاحي خلال اجتماع لجنة برلمانية بالعاصمة كانبرا إن "مجلس البنك مازال يتوخى الحذر بشأن مخاطر التضخم، ومن السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة".

وتأتي تصريحات بولوك بعد أسبوع من قيام البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند نسبة 35ر4% ، في أعلى معدل لها خلال 12 عاما. ويعتقد خبراء الاقتصاد والأسواق المالية أن الخطوة المقبلة للبنك سوف تكون خفض الفائدة، رغم أنهم مازالوا منقسمين في الرأي بشأن توقيت هذ الإجراء".

وقالت بولوك لنواب البرلمان: "بالطبع، قد تتغير الظروف، ومازالت الآفاق الاقتصادية غير واضحة، ولكن استنادا إلى ما يعرفه مجلس البنك في الوقت الحالي، ليس من المتوقع أن يكون البنك في وضع يسمح له بخفض الفائدة في المدى القريب".

وأضافت: "لابد أن نحاول تحقيق التوازن بين خفض التضخم خلال إطار زمني معقول وعدم إلحاق أضرار غير ضرورة بسوق العمل"، مشيرة إلى أن استهلاك الأسر الأسترالية وبناء الوحدات السكنية والأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد الصيني تمثل مصادر رئيسية للغموض الذي يشوب الآفاق الاقتصادية.

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