أسعار النفط تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي مع تجدد الأمل في الاقتصاد الأمريكي

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الجمعة، لكن خامي القياس يتجهان لتحقيق مكسب أسبوعي هو الثاني على التوالي بعد بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية حدت من مخاوف المستثمرين بشأن ركود محتمل في أكبر دولة مستهلكة للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 80.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.93 دولار للبرميل.

ويتجه برنت لزيادة 1.6 بالمئة على أساس أسبوعي، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع بنحو 1.5 بالمئة.

وتجدد تفاؤل المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي بعد سلسلة من البيانات التي صدرت هذا الأسبوع.

فقد أظهر تقرير رسمي يوم الخميس أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت واحدا بالمئة الشهر الماضي، وهو ما يفوق كثيرا توقعات السوق لزيادة 0.3 بالمئة.

كما أظهرت بيانات الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي.

وقال محللون في شركة استشارات الطاقة إف.جي.إي "البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع ساعدت في تهدئة المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد الأمريكي".

وأشاروا إلى أن أسواق النفط ستعود للتركيز بشكل كامل على العوامل الأساسية والجيوسياسية، إذ تتوقع الأسواق هجمات من إيران ضد إسرائيل ثأرا بعد اغتيال زعيم حركة حماس في طهران.

وبدأت جولة جديدة من المفاوضات يوم الخميس للتوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب على غزة، حتى مع استمرار القوات الإسرائيلية في هجومها على القطاع الفلسطيني.

وتم تمديد المحادثات، التي لم تحضرها حماس، وتقرر استئنافها في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة.

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