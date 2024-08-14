استقرار أسعار الذهب مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: رويترز

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استقر الذهب الأربعاء إذ عززت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة، في حين تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات تضخم أمريكية تصدر لاحقا بحثا عن أدلة على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.

بحلول الساعة 0158 بتوقيت جرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 2465.27 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2504.50 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في يوليو تموز مما عزز رؤية السوق بأن تباطؤ التضخم سيتيح خفض أسعار الفائدة قريبا.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو تموز اليوم الأربعاء وسط توقعات بارتفاع التضخم على أساس شهري إلى 0.2 بالمئة. وتصدر بيانات مبيعات التجزئة اليوم الخميس.

ويتوقع المتداولون بنسبة نحو 54 بالمئة أن يخفض البنك المركزي الأمريكي الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر مع توقع خفض إضافي في ديسمبر كانون الأول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وتميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.15 بالمئة إلى 27.80 دولار للأوقية. بينما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 938.25 دولار.

وزاد البلاديوم 0.18 بالمئة إلى 940.25 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 24 يوليو تموز في الجلسة الماضية.

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