النفط يواصل الارتفاع بفعل التوتر في الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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واصلت أسعار النفط اليوم الاثنين الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي وحافظت على المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت ثلاثة بالمئة مع انحسار المخاوف من الركود في الولايات المتحدة واستفادة أسعار الخام من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.88 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.20 دولارا للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي "الدعم يأتي من البيانات الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي لتخفف المخاوف من الركود في الولايات المتحدة".

وأنهى خام برنت الأسبوع الماضي مرتفعا أكثر من 3.5 بالمئة على مدار الأسبوع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من أربعة بالمئة بدعم من البيانات الاقتصادية الجيدة وزيادة الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأشار ثلاثة من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي إلى أنهم أصبحوا أكثر ثقة في أن التضخم يتراجع بدرجة تسمح بخفض أسعار الفائدة بحلول الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين على نحو أسرع من المتوقع في يوليو ، وانخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

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