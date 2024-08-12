استقرار أسعار النفط وسط توترات جيوسياسية وإشارات إيجابية من الاقتصاد العالمي

المصدر: رويترز

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لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، حيث حافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت ثلاثة بالمئة نتيجة توترات جيوسياسية وبيانات اقتصادية جيدة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 79.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 76.86 دولار للبرميل.

وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة: "يظل المتعاملون قلقين من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط".

أدت احتمالات تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى استمرار ارتفاع الأسعار بعد أن تعهدت إيران وحزب الله اللبناني بالرد على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في عملية في طهران، ومقتل القائد العسكري الكبير في حزب الله فؤاد شكر في غارة في بيروت.

وأنهى خام برنت الأسبوع الماضي مرتفعا بأكثر من 3.5 بالمئة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من أربعة بالمئة بفضل البيانات الاقتصادية الجيدة وزيادة الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأشار ثلاثة من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي إلى أنهم أصبحوا أكثر ثقة في أن التضخم يتراجع بدرجة تسمح بخفض أسعار الفائدة بحلول الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين على نحو أسرع من المتوقع في يوليو، بينما انخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

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