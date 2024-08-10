وفاة الرئيسة التنفيذية السابقة لـ«يوتيوب» بعد إصابتها بسرطان الرئة

المصدر: د ب أ

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توفيت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة يوتيوب، سوزان وجسيكي، التي أدت دوراً رئيساً في تاريخ غوغل، عن 56 عاماً من جراء سرطان الرئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيشاي، في رسالة بريد إلكتروني للموظفين، إن وجسيكي، التي توفيت أمس، عانت المرض على مدى عامين.

وكانت وجسيكي تنحت عن رئاسة منصة يوتيوب الخاصة لمشاركة مقاطع الفيديو العام الماضي، للاهتمام بصحتها.

وفي 1998، قامت وجسيكي، التي كانت المديرة السابقة لشركة إنتل، بتأجير مرآبها لاثنين من مؤسسي غوغل، لاري بيج وسيرجي برين.

كما كانت ضمن أوائل الموظفين بالشركة، وساعدت في تأسيس طريقة عرض غوغل للإعلانات، وهي الطريقة التي تحقق الشركة بها الأموال.

كما أنها تعتبر القوة الدافعة وراء شراء شركة "دابل كليك" التي رسخت مكانة غوغل الرائدة في سوق الإعلانات الإلكترونية بالولايات المتحدة.

وبعد عامين على تأسيس خدمة الفيديو في غوغل، أشرفت وجسيكي عليها، وأوصت بأن تشتري الشركة منصة يوتيوب الناشئة آنذاك مقابل 1.65 مليار دولار في 2006.

وتحت ملكية غوغل، أصبحت يوتيوب واحدة من أكبر منصات الفيديو في العالم. وتولت وجسيكي إدارة يوتيوب في 2014 حتى 2023.

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