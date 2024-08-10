استقالة محافظ بنك بنغلاديش المركزي وسط اضطرابات سياسية

المصدر: د ب أ

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كشفت مصادر مطلعة أن محافظ البنك المركزي في بنغلاديش عبد الرؤوف تالوكدر قدَّم استقالته من منصبه أمس «لأسباب شخصية».

وجاءت الاستقالة بعد أيام من اقتحام المتظاهرين مقر البنك المركزي وسط الاضطراب السياسي في البلاد.

ولم يرد البنك المركزي، على الفور، على رسالة عبر البريد الإلكتروني من وكالة بلومبرغ للأنباء بالتعقيب على الأمر، حيث جاءت خارج ساعات العمل. واستقال تالوكدر من منصبه قبل عامين من انتهاء ولايته.

وتأتي الاستقالة، التي أشارت إليها في وقت سابق الصحف وقنوات التلفزيون المحلية، عقب الانتفاضة السياسية التي أجبرت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد على التنحي والفرار من البلاد.

ودخل المتظاهرون مقر البنك المركزي في دكا يوم الأربعاء، وطالبوا مسؤوليه بالتنحي.

واستقال تالوكدر بعد يوم من أداء محمد يونس، حائز جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية رئيساً لحكومة مؤقتة، عقب أسابيع من تظاهرات الشوارع العنيفة التي أسفرت عن أكثر من 400 وفاة منذ يوليو، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

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