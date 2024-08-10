آمال خفض الفائدة الأمريكية تدعم استقرار الذهب

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار الذهب، أمس، بعد ارتفاع حاد في الجلسة الماضية، وذلك بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2427.73 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1826 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه 1.9 بالمئة أول من أمس.

كما أغلقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب على ارتفاع 0.4 بالمئة إلى 2473.4 دولاراً.

وهوى المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمئة يوم الاثنين، بعد أن عمل المستثمرون على تعديل مراكزهم بالتزامن مع عمليات بيع أوسع نطاقاً للأسهم.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

ويتحول تركيز المستثمرين حالياً إلى مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورهما الأسبوع المقبل بحثا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.44 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 920.47 دولاراً. وسجل المعدنان خسائر أسبوعية.

وانخفض البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 903.3 دولارات رغم تحقيق مكاسب أسبوعية.

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