المصدر: رويترز

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كشفت مصادر مطلعة إن شركة سيسكو تعتزم تسريح آلاف الموظفين للمرة الثانية هذا العام مع تحول تركيز الشركة الأمريكية المتخصصة في تصنيع معدات الشبكات إلى مجالات ذات آفاق نمو أعلى، منها الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المصادر غير المخولة بالحديث علنا أن القرار من المتوقع أن يؤثر على عدد يماثل أو يزيد قليلا عن الأربعة آلاف موظف الذين استغنت سيسكو عن خدماتهم في فبراير ، ومن المرجح إعلانه في وقت مبكر من يوم الأربعاء مع نتائج الربع الرابع للشركة.

وأفاد تقرير سنوي للشركة بأن عدد العاملين بها بلغ نحو 84900 موظف في يوليو من العام الماضي، ولا تغطي تلك البيانات تأثير قرارها في فبراير .

ولم تستجب سيسكو لطلب رويترز للتعليق حتى الآن.

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