برطانيا مرشحة لبناء محطة غاز طبيعي مسال جديدة لتلبية الطلب المتزايد

المصدر: د ب أ

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ذكرت شركة متخصصة في إقامة محطات الغاز الطبيعي المسال أن المملكة المتحدة مرشحة جيدة لبناء محطة جديدة لاستيراد الغاز المسال، نظراً لتزايد الطلب ورغبتها في التخلي عن الاعتماد على إمدادات الأنابيب من أوروبا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

تستهدف شركة "كراون إل إن جي هولدينجز" النرويجية، المتخصصة في بناء البنية التحتية للمحطات في الظروف الجوية السيئة، إقامة رابع محطة في بريطانيا، تحديداً في جرينجماوث، اسكتلندا.

ومن المتوقع أن تبلغ طاقة المحطة مليوني طن سنوياً على الأقل، مع بدء التشغيل في أوائل عام 2027.

وقال المدير التنفيذي للشركة، سوابان كاتاريا، في مقابلة: "إنها خطوة جريئة، لكن المملكة المتحدة تعتمد بشدة على شبكات الربط. وإذا توقفت هذه الشبكات عن العمل، ما الذي سيحدث لاحقاً؟".

تعتمد المملكة المتحدة بشكل متزايد على واردات الغاز، بما في ذلك من أوروبا، في ظل انخفاض إنتاج بحر الشمال.

ولكن المنافسة على الوقود قد تشتد حيث تحاول دول أخرى سد الثغرات التي سببها تراجع الإمدادات الروسية.

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