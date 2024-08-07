هبوط أسعار الذهب وسط ترقب احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب قليلاً اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ينتظر المتعاملون مزيداً من المؤشرات لتوقع حجم خفض أسعار الفائدة الذي قد يقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر أيلول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2385.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2425.30 دولار.

وقال ييب رونج، المحلل لدى آي.جي: "يُترجم الانتعاش في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار إلى بعض الضغوط التي دفعت أسعار الذهب للهبوط هذا الصباح".

وأضاف أن تراجع الذهب قد يكون محدوداً بسبب التوتر المستمر في الشرق الأوسط ومخاوف الركود العالمي، إذ تنتظر الأسواق المزيد من البيانات الاقتصادية لتوضيح الأوضاع في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر الدولار إلى 103.25، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمناً للمشترين في الخارج.

وعدل المتعاملون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة عقب تقرير ضعيف عن الوظائف الأسبوع الماضي، إذ يتوقعون خفض الفائدة بنحو 105 نقاط أساس بحلول نهاية العام.

لكن أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أظهرت أن الأسواق تتوقع أيضاً احتمالا بنسبة 65% لخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول، مقارنة مع 85% أمس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى إيران وإسرائيل مفادها أنه يتعين عدم تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، لكن وزارة الدفاع (البنتاجون) حذرت من أنها لن تتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 27.0561 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 915.20 دولار، كما صعد البلاديوم 0.3% إلى 877.24 دولار.

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