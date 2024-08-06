بلد أوروبي يعلن ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ عام
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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الهولندي اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ عام، مثلما كان متوقعا خلال يوليو الماضي.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة سنوية تقدر بـ 3.7 % خلال تموز الماضي، مقارنة بـ 3.2 % في يونيو الماضي.
يعد هذا أعلى معدل تضخم يتم تسجيله منذ يوليو 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 4.6 %.
ويرجع ارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة إلى ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 5.5%. كما دفع ارتفاع تكاليف التبغ معدل التضخم للصعود.