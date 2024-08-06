أسهم بنغلاديش تسجل أكبر ارتفاع لها منذ 2020

المصدر: د ب أ

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سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بنغلاديش أكبر ارتفاع لها منذ مارس 2020، في ظل تفاؤل المستثمرين بحدوث انتقال هادئ للسلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يشكلها الجيش بعد مغادرة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة العاصمة دكا في أعقاب موجة الاحتجاجات الشعبية الدامية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر دي.إس.إي برود الرئيسي ارتفع اليوم الثلاثاء بنسبة 8ر4%.

وقال روشير ديساي مدير صندوق استثمار في شركة آشيا فورنتاير كابيتال "اتوقع أن تشهد السوق نوعا من الارتفاع على المدى القريب"، مضيفا أن أغلب الاحتجاجات توقفت وخطط تشكيل الحكومة الانتقالية تمضي بهدوء حتى الآن، مع سعي السلطات نحو استمراريتها.

ورغم ارتفاع المؤشر اليوم، مازال أقل بنسبة 13% عن مستواه منذ عام بعد أن تضررت الأنشطة الاقتصادية في البلاد من موجة الاحتجاجات التي تشهدها منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يناير الماضي.

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