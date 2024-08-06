الطلب على سندات الخزانة اليابانية ينخفض لأدنى مستوى منذ 2003

المصدر: د ب أ

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شهدت مزايدة بيع كمية من سندات الخزانة اليابانية أجل 10 سنوات اليوم الثلاثاء أقل معدل طلب منذ عام 2003 وفق أحد المقاييس، وهو ما يعد إشارة إضافية إلى الفوضى التي ضربت أسواق المال في اليابان بعد قرار البنك المركزي الياباني زيادة سعر الفائدة في الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مقياس الفارق بين متوسط سعر البيع وأقل سعر للبيع قبلت به وزارة المالية اليابانية في مزايدتها اليوم لبيع سندات عشرية قياسية بقيمة 2.6 تريليون ين (17.9 مليار دولار) كان 0.5 نقطة، في حين كان الفارق في مزايدة الشهر الماضي 0.02 نقطة فقط. في الوقت نفسه تراجع معدل التغطية في الطرح إلى 2.98 مرة من إجمالي حجم الطرح، وهو أقل معدل تغطية منذ يناير الماضي، ليؤكد تراجع الطلب على السندات اليابانية.

جاء ذلك بعد أن تراجع العائد على سندات الخزانة العشرية اليابانية أمس بمقدار 20.5 نقطة أساس، وهو أكبر تراجع منذ عام 1999، على خلفية اضطراب أسواق المال في العالم بسبب ضعف بيانات الاقتصاد الأمريكي.

واستردت السندات اليابانية اليوم خسائرها مع ارتفاع العائد عليها بمقدار 20 نقطة أساس تقريباً ليصل إلى 0.95%، في حين تراجعت العقود الآجلة للسندات العشرية بمقدار 150 نقطة إلى 144.56 نقطة بحلول الساعة الواحدة و57 دقيقة ظهراً بتوقيت طوكيو. كما ارتفع الين أمام الدولار بنسبة 5% تقريباً منذ قرار البنك المركزي يوم 31 يوليو الماضي زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 0.25%.

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