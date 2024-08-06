ارتفاع أسعار الذهب مدفوعًا بتوقعات خفض الفائدة

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومةً بتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي عززت التوقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 2408.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0354 بتوقيت جرينتش.

كان المعدن الأصفر قد هبط إلى أدنى مستوياته منذ 26 يوليو في الجلسة السابقة، نتيجة موجة بيع عالمية ناتجة عن مخاوف من ركود في الولايات المتحدة.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 2449.50 دولار.

ورفض صناع السياسات في البنك المركزي الأمريكي ربط البيانات الضعيفة للوظائف في يوليو بسقوط الاقتصاد في ركود حر، ولكنهم أشاروا إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب هذا السيناريو.

ويتوقع المتداولون الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 110 نقاط أساس هذا العام، مع توقعات بنسبة تزيد عن 70% لخفيض قدره 50 نقطة أساس في سبتمبر.

وأسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى ضعف الدولار وعوائد السندات، مما يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 27.23 دولار للأوقية. من ناحية أخرى، زاد البلاتين بنسبة 1.2% إلى 917.30 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 857.25 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018 يوم الاثنين.

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