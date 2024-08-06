مخاوف الركود الأمريكي تعصف بمؤشرات الأسهم العالمية.. والذهب يتوهج

المصدر: (عواصم - «وكالات»)

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تفاقمت خسائر الأسهم العالمية، أمس، بضغط تصاعد المخاوف من سقوط الاقتصاد الأمريكي في فخ الركود، بعد بيانات اقتصادية مخيّبة للآمال عن البطالة، فضلاً عن قلق المستثمرين من اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجعت مؤشرات الأسهم في بورصة «وول ستريت» الأمريكية وانخفض مؤشر داو جونز 1.71 % وستاندرد اند بورز 3.66% وهوى مؤشر ناسداك أو 6.34%.

وتصدرت شركتا أبل وإنفيديا موجة بيع لأسهم قطاع التكنولوجيا مع مخاوف ركود في الولايات المتحدة وقرار شركة بيركشاير هاثاواي بخفض حصتها في أبل المصنعة لهواتف آيفون ما أدى إلى إنهاء موجة صعود تواصلت شهوراً في القطاع.

وتراجعت الأسهم عالية الأداء لشركات ألفابت المطورة لخدمات جوجل وأمازون وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وتسلا 12.2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، ومن المتوقع أن تبدد خسائر أسهم الشركات السبع الكبرى ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية المجمعة للشركات.

وفي أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسة عند الفتح لتنخفض في باريس 2,42% ولندن 1,95% وفرانكفورت 2,49%، وأمستردام 3,05%، وميلانو 3,31%، وزوريرخ 2,97%، ومدريد 2,79%. وأغلق مؤشر نيكاي الياباني بعد تسجيل أكبر انخفاض يومي في تاريخه، حيث تراجع بأكثر من 4400 نقطة أي 12%، في ظل قوة العملة المحلية «الين» وتصاعد المخاوف بشأن حدوث ركود أمريكي والناجمة عن بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

وامتدت عاصفة الأسواق العالمية لتشمل منطقة الشرق الأوسط التي تراجعت بشكل جماعي. وارتفعت أسعار الذهب أمس مدعومة بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يضطر لتبني سياسة تيسير نقدي حادة. وخلال التعاملات زاد الملاذ الآمن في المعاملات الفورية 0.14% إلى 2446.83 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن تراجع 1% في وقت سابق من الجلسة.وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2488.50 دولاراً.

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