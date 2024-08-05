شركات التكنولوجيا السبع الكبرى في أمريكا تقترب من خسارة تريليون دولار من قيمتها

المصدر: رويترز

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تصدرت شركتا أبل وإنفيديا موجة بيع لأسهم قطاع التكنولوجيا اليوم الاثنين مع مخاوف ركود في الولايات المتحدة وقرار شركة بيركشاير هاثاواي بخفض حصتها في أبل المصنعة لهواتف آيفون مما أدى إلى عرقلة مسيرة صعود استمرت شهورا في القطاع.

وتراجعت الأسهم عالية الأداء لشركات ألفابت المطورة لخدمات جوجل وأمازون وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وتسلا 12.2 بالمئة في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

ومن المتوقع أن تبدد خسائر أسهم الشركات السبع الكبرى ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية المجمعة للشركات.

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