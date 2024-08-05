ارتفاع أسعار الذهب بسبب المخاوف الاقتصادية وتوقعات التيسير النقدي

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يضطر لتبني سياسة تيسير نقدي حادة.

وبحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، زاد الملاذ الآمن في المعاملات الفورية 0.14 بالمئة إلى 2446.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن تراجع واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2488.50 دولار.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو تموز بأقل من التوقعات وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، مما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل وزيادة مخاطر الركود.

وقفزت رهانات المتعاملين على خفض الفائدة في الولايات المتحدة 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول إلى 70 بالمئة ارتفاعا من 11.5 بالمئة قبل أسبوع، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.43 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.23 بالمئة إلى 946.10 دولار، وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 882.09 دولار.

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