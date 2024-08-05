مؤشر نيكاي الياباني يتراجع 8 بالمائة في أسوأ خسائره منذ عام 1987

المصدر: رويترز

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هبط مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية بنسبة 8.1 بالمائة، يوم الإثنين، جراء عمليات بيع مكثفة أثارتها مخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون في حالة أسوأ مما كان متوقعا.

وانخفض مؤشر نيكاي بأكثر من 2900 نقطة إلى 32991.88 نقطة بحلول منتصف ظهر الإثنين في طوكيو.

وتراجع المؤشر بنسبة 5.8 بالمائة يوم الجمعة، ويتجه إلى أسوأ انخفاض له على الإطلاق في يومين.

كان أكبر هبوط لمؤشر نيكاي في يوم واحد هو انخفاض قدره 3836 نقطة، بواقع 14.9 بالمائة، في يوم أطلق عليه "الإثنين الأسود" في أكتوبر عام 1987.

وانخفضت أسعار الأسهم في طوكيو منذ أن رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي يوم الأربعاء.

ويبلغ السعر القياسي الآن نفس المستوى الذي كان عليه قبل عام.

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