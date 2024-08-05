أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، حيث فاق تأثير المخاوف من الركود في الولايات المتحدة القلق من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، التي قد تؤثر على الإمدادات من أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.

بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 76.77 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 73.39 دولار للبرميل.

تلقت الأسعار بعض الدعم من استمرار القتال في غزة، حيث أفاد مسؤولون فلسطينيون بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مدرستين وقتلت ما لا يقل عن 30 شخصاً أمس الأحد، بعد يوم من فشل المفاوضات في القاهرة.

تترقب إسرائيل والولايات المتحدة تصعيداً خطيراً في المنطقة بعد أن تعهدت إيران وحزب الله وحركة حماس بالرد على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وفؤاد شكر، القائد العسكري البارز في حزب الله، الأسبوع الماضي.

وأشار إيه.إن.زد في مذكرة له: "إذا تصاعد القتال، فقد تتأثر صادرات الخام."

رغم المخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط، شهدت أسعار النفط تراجعاً كبيراً، حيث هبطت عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من ثلاثة بالمئة لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ يناير. وقد سجلت العقود الأسبوع الرابع على التوالي من الخسائر، وهي أكبر سلسل

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