إيلون ماسك: من الحماقة عدم خفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة حتى الآن

المصدر: رويترز

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هاجم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بسبب إحجامه عن خفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي يتعين عليه ذلك، واعتبر أن "من الحماقة عدم إقدام المجلس على هذه الخطوة حتى الآن".

جاءت تصريحات ماسك رداً على منشور على منصة "إكس"، بعد سلسلة من البيانات الضعيفة الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف من أن المجلس ربما يكون قد ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية وهو ما أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد.

وأبقى صناع السياسات الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة، لكنهم فتحوا الباب أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الذي ينعقد في 17 و18 سبتمبر المقبل.

ويراهن متداولون على أن خفض أسعار الفائدة سيحدث في هذا الاجتماع.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الأربعاء الماضي، إن المجلس قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا ما استمر الاقتصاد الأمريكي في مساره المتوقع، ما يقرب البنك من نهاية معركته ضد التضخم المستمرة منذ أكثر من عامين.

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