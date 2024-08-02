تراجع أرباح "شيفرون" خلال الربع الثاني

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي الأمريكية العملاقة شيفرون، اليوم الجمعة، تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بما يقل توقعات المحللين.

وقالت الشركة إن إجمالي أرباحها خلال الربع الثاني بلغ 434ر4 مليارات دولار بما يعادل 43ر2 دولار للسهم الواحد، مقابل 010ر6 مليارات دولار بما يعادل 20ر3 دولارات للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون أرباحا قيمتها 677ر4 مليارات دولار بمعدل 55ر2 دولار للسهم.

وفي الوقت نفسه، زادت الإيرادات ربع السنوية للشركة بنسبة 7ر4% سنويا إلى 181ر51 مليار دولار مقابل 896ر48 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي.

يأتي ذلك في حين أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي المنافسة إكسون موبيل ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما تجاوز توقعات المحللين.

وقالت الشركة إن إجمالي أرباحها خلال الربع الثاني بلغ 24ر9 مليارات دولار بما يعادل 14ر2 دولار للسهم الواحد، مقابل 88ر7 مليارات دولار بما يعادل 94ر1 دولار للسهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 01ر2 دولار للسهم.

وزادت الإيرادات ربع السنوية للشركة بنسبة 2ر12% سنويا إلى 06ر93 مليار دولار مقابل 914ر82 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي.

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