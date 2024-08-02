استقرار التضخم في سويسرا عند 1.3 %
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في سويسرا، اليوم الجمعة، أن تضخم أسعار المستهلك ظل مستقرا في شهر وليو الماضي، بالتوافق مع التوقعات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بواقع 3ر1 % على أساس سنوي، الشهر الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في يونيو السابق عليه.
وبلغ معدل التضخم في مايو الماضي 4ر1 %.
وجاء معدل التضخم الإجمالي مدفوعا في الأساس بمعدل نمو 8ر3 % في تكاليف السكن والطاقة.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بواقع 1ر0 % فقط، وأسعار الملابس والأحذية بواقع 8ر1 % مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلك بواقع 2ر0 % في يوليو الماضي بعد استقرار في الشهر السابق عليه. وكان هذا أول تراجع خلال ثمانية أشهر جراء العديد من العوامل، بما في ذلك تراجع الأسعار للعطلات الشاملة الدولية والنقل الجوي.