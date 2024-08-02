"آبل".. أرباح تفوق التوقعات رغم تراجع "آيفون"

المصدر: رويترز

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أعلنت "أبل" الخميس أن أرباحها الفصلية ارتفعت مقارنة بتلك المسجلة في العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين، ما أعطى أسهمها دفعة في تداولات ما بعد الإغلاق.

وأفادت الشركة المصنعة لهواتف "آي فون" عن ربح قدره 21,4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، من إيرادات بلغت 85,8 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وقال رئيس "آبل" تيم كوك في بيان إن هذه الإيرادات تشكّل رقماً قياسياً جديداً للربع المنتهي في يونيو، مع زيادة بنسبة 5% عن العام الماضي.

وأضاف كوك أن الشركة تتطلع إلى مشاركة أدوات جديدة تتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجات "آبل".

وقد تعرضت "أبل" لضغوط لإقناع المشككين في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، بعد أن طرحت مايكروسوفت وغوغل بوتيرة متسارعة منتجات تعمل بهذه التقنية.

وكشفت الشركة التي يقع مقرها في كوبيرتينو، عن أدواتها العاملة بالذكاء الاصطناعي "آبل إنتلجنس" في يونيو.

وقال المحلل جاكوب بورن من "إي ماركتر": "سواء كان ذلك للأفضل أو الأسوأ، فقد ربطت آبل جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي بأجزاء رئيسية أخرى من أعمالها الأساسية، خصوصاً آي فون".

وأضاف أن فعالية استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ستكون موضع تقويم بشكل أساسي من خلال مبيعات الأجهزة والنمو المحتمل في عائدات الاشتراك.

وأعلنت "أبل" الخميس عن إيرادات بقيمة 39,3 مليار دولار من مبيعات "آي فون" خلال الربع المذكور، في نتيجة أدنى بقليل مقارنة بتلك المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت نمواً قوياً على صعيد الـ"آي باد"، إذ بلغت مبيعات هذه الأجهزة 7,2 مليارات دولار.

وأضافت أبل في بيان أنها حققت ارتفاعاً جديداً في عدد الأجهزة النشطة عبر مختلف القطاعات الجغرافية، من دون تقديم أرقام محددة.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 0,5% في تعاملات ما بعد ساعات التداول الخميس.

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